Juventus | il mercato subisce un brusco stop

Il mercato estivo della Juventus subisce un brusco stop su uno dei profili più caldi per le fasce: Zeki Çelik. Dopo le indiscrezioni di ieri – riportate da La Stampa e rilanciate da vari media – che davano per “bloccato” il terzino turco della Roma con un’intesa economica già raggiunta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Ascoli, brusco stop con i baby della JuventusL'Ascoli ha subito una sconfitta contro la Juventus Next Gen, con il risultato di 1-0.

Torino, il mercato non si ferma! Dopo il brusco stop con Tchoca, si torna su quel difensore! Presentata l’offertaDopo aver visto sfumare Tchoca, il Torino ha già manciato un’offerta concreta per un nuovo difensore.

Mercato Juve: pressing per Carnesecchi, Gatti possibile contropartitaI bianconeri monitorano il numero uno della Dea per giugno. Il centrale italiano possibile contropartita nell'affare ... it.blastingnews.com

Holm Juve, prende quota lo scambio col Bologna per Joao Mario: cosa manca per chiudere. C’è l’apertura dei rossoblù! Le ultimeHolm Juve, prende quota lo scambio col Bologna per Joao Mario: cosa manca per chiudere. C’è l’apertura dei rossoblù! Le ultime Il mercato della Juventus subisce un’improvvisa e decisa accelerata su un ... calcionews24.com

Al centro delle polemiche nell'ambiente Juventus c'è Michele Di Gregorio Sulla questione portiere fa chiarezza Tuttosport: "La dirigenza avrà altre priorità sul mercato" Secondo il quotidiano è difficile ipotizzare un esborso da 20/30 milioni per un nuovo n - facebook.com facebook

