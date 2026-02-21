Juventus è tonfo anche contro il Como

La Juventus cade anche tra le mura amiche. È il Como a esultare all’Allianz Stadium nella 26ª giornata di Serie A. I lariani si impongono 2-0 contro la Juventus e si portano a -1 in classifica dai bianconeri. Eppure la squadra di Spalletti è partita in maniera aggressiva. Per l’occasione la squadra di casa si presenta in campo con una quarta maglia a maniche lunghe davvero particolare, a strisce orizzontali e con numeri rossi (ispirata alla stagione 199697). Yildiz scalda i guantoni di Butez già al 5’, ma a volare sull’1-0 al primo tiro in porta sono gli ospiti. Vojvoda trafigge infatti Di Gregorio con un mancino che viene anche sporcato leggermente da Miretti, dopo un pallone perso malamente da McKennie. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Rensch: «Se giochiamo come contro il Como possiamo battere anche la Juventus in casa loro»Rensch sottolinea l'importanza di riproporre la stessa prestazione mostrata contro il Como, affermando che con quella determinazione e livello di gioco la squadra può competere e vincere anche contro la Juventus in trasferta.

Tonfo del Como in casa: lariani sconfitti dalla Fiorentina 1-2Il Como subisce una sconfitta inaspettata contro la Fiorentina, perdendo 2-1 in casa.

Ansia Yildiz, il ghiaccio spaventa la Juve: cos'è successo contro il ComoPomeriggio da dimenticare per la Juve, che dopo le sconfitte contro Inter e Galatarasay ha perso anche con il Como. Le reti di Vojvoda e Caqueret hanno condannato la squadra di Spalletti, che ora vede ... tuttosport.com

Pagina 2 | Di Gregorio spacca il tifo Juve: Spalletti va avanti anche se qualcuno alla Continassa…Michele Di Gregorio, almeno lui, ha ricevuto la grazia. Non si è dovuto scomodare il presidente Figc per confermare la fiducia al portiere della Juventus quasi mai risparmiato dalle critiche più feroc ... tuttosport.com

Chi resta e chi parte dopo il tonfo di Istanbul La sconfitta contro il Galatasaray ha segnato un punto di svolta. Come riferito da Tuttosport, in casa #Juventus si è arrivati a una conclusione chiara: in estate sarà necessario alzare il livello, e non di poco. La g - facebook.com facebook

5 - La #Juventus ha subito almeno cinque gol in una partita di una competizione europea per la seconda volta nella sua storia storia, dopo lo 0-7 subito contro il Wiener nell'edizione 1958/59 della Coppa dei Campioni. Tonfo. #UCL #GalJuv x.com