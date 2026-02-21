Juventus | disfatta allo Stadium

La Juventus subisce una pesante sconfitta casalinga contro il Como, che segna due volte e conquista punti importanti. La causa principale è stata una prestazione deludente della squadra, incapace di reagire alle offensive avversarie. I tifosi presenti allo Stadium assistono a un match difficile, con poche occasioni da rete e errori in difesa. La squadra deve subito analizzare gli errori e trovare soluzioni per la prossima partita.

Un pomeriggio da incubo per la Juventus, che incassa una sconfitta casalinga clamorosa per 0-2 contro il Como di Cesc Fabregas. La partita, disputata all'Allianz Stadium con la nuova quarta maglia a strisce orizzontali bianconere e numeri rossi, segna la quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite ufficiali (tra Serie A L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.