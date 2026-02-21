Juventus-Como LIVE risultato in diretta della partita di Serie A

Nella sfida di Serie A, la Juventus ha battuto il Como con una rete decisiva nel secondo tempo. La partita si è svolta sotto gli occhi di migliaia di tifosi allo stadio, che hanno assistito a un ritmo intenso e a occasioni da goal da entrambe le squadre. I giocatori hanno mostrato grande determinazione, cercando di conquistare punti importanti in classifica. La partita è ancora in corso e i risultati vengono aggiornati in tempo reale.

La diretta live di Juventus-Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Inter-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A Roma-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ASegui la diretta di Roma-Como, partita valida per la Serie A, con aggiornamenti minuto per minuto e il risultato in tempo reale. Juventus-Napoli 3-0: gol e highlights | Serie A Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan-Como LIVE; Serie A: Cagliari-Lecce 0-2, Napoli-Roma 2-2, Inter-Juve 3-2: nerazzurri a +8 dai rossoneri - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 04:44; Juventus-Como e Atalanta-Napoli, snodo cruciale per la corsa Champions: ultima chiamata per Fabregas e Palladino; Serie A, Como-Fiorentina 1-2: gol di Fagioli e Kean, autorete di Parisi ? Stadio Sinigaglia Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-25-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-nap. Juventus-Como: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus-Como di Sabato 21 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Juve-Como, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida FabregasI bianconeri in cerca di riscatto: obiettivo raccogliere punti pesanti per la corsa alla zona Champions League ... tuttosport.com Il più giovane giocatore della Juventus convocato per la partita di campionato Serie A Juventus vs Como è Niccolò Rizzo. Seconda convocazione in prima squadra e prima in questa stagione per il giovane difensore italiano. Lavoro, talento, fiducia, impegno e - facebook.com facebook #Juventus, i convocati di #Spalletti per il #Como x.com