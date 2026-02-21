Juventus-Como 0-2 i lariani dominano all' Allianz | Vojvoda e Caqueret stendono la Signora

Il Como conquista una vittoria importante contro la Juventus, grazie ai gol di Vojvoda e Caqueret, che hanno deciso il match. La causa principale è stata una prestazione forte e determinata dei liguri, che hanno sfruttato le occasioni create. La Juventus ha mostrato difficoltà a contenere gli avversari e ha subito due reti decisive. La partita si è giocata davanti a un pubblico molto presente e rumoroso allo stadio.

Torino, 21 febbraio 2026 - Il Como fa la voce grossa all'Allianz Stadium e rilancia la propria candidatura al quarto posto. Quarto ko nelle ultime cinque uscite (considerando tutte le competizioni) invece per una Juventus impalpabile e senza energie. I bianconeri si arrendono 0-2, con Vojvoda e Caqueret a realizzare le reti che decidono l'incontro. In classifica i lariani avvicinano proprio i torinesi, che rischiano di scivolare a -4 dalla Roma in caso di affermazione dei giallorossi contro la Cremonese. Le scelte degli allenatori . Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda.