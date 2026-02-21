Juve Stabia-Modena domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
La partita tra Juve Stabia e Modena si gioca domenica 22 febbraio alle 15:00, perché entrambe le squadre cercano di consolidare la loro posizione in classifica. Juve Stabia vuole continuare la serie positiva davanti ai propri tifosi, mentre il Modena punta a mantenere la buona forma arrivata dopo le ultime vittorie. La sfida si svolge allo stadio di Castellammare di Stabia, con molti spettatori già pronti a sostenere le proprie squadre.
Juve Stabia–Modena è un match tra due squadre che stanno vivendo forse il miglior momento della loro stagione e che lottano per un posto nei playoff. Al momento, le prime quattro della classifica di Serie B sembrano intangibili, poi ci sono altre quatto squadre messe bene, come le due protagoniste di questa sfida, che proveranno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Monza-Juve Stabia (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Monza e Juve Stabia domenica 15 febbraio 2026 alle 15:00 si svolge al Brianteo, dove le due squadre si contendono punti importanti in classifica.
Argomenti discussi: Juve Stabia-Modena: le info per il Settore Ospiti; Juve Stabia-Modena, domenica trasferta in terra campana: prevendita settore ospiti; MODENA CALCIO, TRASFERTA OSTICA, DOMENICA C’È LA JUVE STABIA; Verso Juve Stabia - Modena, Sottil: Carica, non ansia. Loro imbattuti in casa ma penalizzati dal campo.
MODENA CALCIO, TRASFERTA OSTICA, DOMENICA C’È LA JUVE STABIACon il weekend ormai alle spalle, il Modena torna al lavoro in vista del prossimo match, in programma domenica. Fino a fine Marzo, la Serie B non lascia sosta né riposo a nessuno, compresi i canarini, ... tvqui.it
Verso Juve Stabia - Modena, Sottil: Carica, non ansia. Loro imbattuti in casa ma penalizzati dal campoLe parole del tecnico dei canarini in vista dello scontro caldo in zona playoff in Campania previsto domenica: Mai avuto un gruppo così bello, puro e disciplinato. L'avversario ha identità e concetti ... today.it
Un JUVE STABIA Savoia del 1991/92 AI RICORDI DEL PASSATO - facebook.com facebook
#ForzaJuveStabia #FollowTheWasps x.com