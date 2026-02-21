Juve Stabia-Modena domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita tra Juve Stabia e Modena si gioca domenica 22 febbraio alle 15:00, perché entrambe le squadre cercano di consolidare la loro posizione in classifica. Juve Stabia vuole continuare la serie positiva davanti ai propri tifosi, mentre il Modena punta a mantenere la buona forma arrivata dopo le ultime vittorie. La sfida si svolge allo stadio di Castellammare di Stabia, con molti spettatori già pronti a sostenere le proprie squadre.

Juve Stabia–Modena è un match tra due squadre che stanno vivendo forse il miglior momento della loro stagione e che lottano per un posto nei playoff. Al momento, le prime quattro della classifica di Serie B sembrano intangibili, poi ci sono altre quatto squadre messe bene, come le due protagoniste di questa sfida, che proveranno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Monza-Juve Stabia (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Monza e Juve Stabia domenica 15 febbraio 2026 alle 15:00 si svolge al Brianteo, dove le due squadre si contendono punti importanti in classifica.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.