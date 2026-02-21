Juve-Como in streaming gratis? Dove vedere la Serie A oggi

Il sabato di Serie A si accende con una sfida che profuma di alta classifica. Oggi, 21 febbraio 2026 alle ore 15:00, la Juventus ospita il Como in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per le posizioni che contano. I bianconeri di Spalletti arrivano da un periodo nerissimo, con il morale a terra dopo il tracollo di Istanbul e il sorpasso subìto proprio dalla nostra Roma in classifica. Dall’altra parte, il Como di Fabregas sogna lo sgambetto per accorciare ulteriormente il gap. Juventus-Como: si può vedere in streaming gratis?. La domanda che rimbalza tra i tifosi è sempre la solita: c’è un modo per vedere Juve-Como in streaming gratis? Come sempre, la risposta corretta è legata alla legalità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

