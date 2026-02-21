Juve Como 0-2 LIVE | Koopmeiners vicino al gol!

Koopmeiners segna due reti e porta il Como in vantaggio contro la Juve, che fatica a reagire. La causa è una difesa avversaria che commette errori ripetuti, permettendo al centrocampista di inserirsi con facilità. La partita si gioca con intensità e ritmo elevato, e il pubblico assiste a continui fiammate offensive. La squadra di casa cerca di risalire il risultato, ma il Como controlla bene le azioni e mantiene il vantaggio.

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-2: sintesi e moviola. 68? TIRO THURAM – I bianconeri provano a rendersi pericolosi con una conclusione dalla lunga distanza di Thuram, palla alta. 64? OCCASIONE KOOP! – I bianconeri vanno vicinissimi al gol del 2-1 con il colpo di testa di Koopmeiners.