Juve Como 0-1 LIVE | rischiano i bianconeri Gatti chiude sul tiro di Douvikas

Gatti ha respinto un tiro di Douvikas, determinante nel risultato di 0-1 tra Juve e Como. La partita si è accesa quando i bianconeri hanno rischiato di perdere punti importanti, dopo che Douvikas ha sfiorato il gol con un colpo di testa. La squadra di casa ha cercato di reagire, ma la difesa del Como si è dimostrata solida fino alla fine. La sfida si decide negli ultimi minuti, lasciando in bilico la posizione di entrambe le squadre.

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-1: sintesi e moviola. 55? TIRO DA CUNHA – Ci prova il Como su punizione Da Cunha: pallone troppo alto. 52? RISCHIA LA JUVE – I lagunari spingono e con un ottimo cross di Valle vanno vicini al gol: ci prova Douvikas due volte ma Gatti e la difesa bianconera dicono di no.