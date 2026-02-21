Juve al tappeto il Como padrone dell’Allianz | Spalletti affonda tra gli errori e la contestazione

Il Como conquista il campo con una vittoria schiacciante, trascinato da un'intensa pressione sulla Juventus. La causa principale risiede negli errori ripetuti dei bianconeri, che non sono riusciti a contenere l’attacco avversario. La partita si è decisa nel primo tempo, quando il Como ha segnato due gol in rapida successione. I tifosi della Juventus contestano la squadra, mentre i giocatori cercano di reagire. La sfida prosegue con tensione in campo.

Il verdetto dell'Allianz Stadium è una sentenza senza appello che scuote le fondamenta della Continassa. La Juventus crolla sotto i colpi di un Como d'autore, perdendo per 0-2 uno scontro diretto per l'Europa che si trasforma in una manifestazione di superiorità tattica della compagine di Cesc Fàbregas. Una sconfitta figlia di errori individuali macroscopici e di una fragilità collettiva che i fischi assordanti e i cori della curva — «Vogliamo undici leoni» — hanno sottolineato impietosamente al termine di una gara a senso unico. L'eclissi di Di Gregorio e il cinismo lariano. La cronaca del match si apre con un dato statistico che fotografa il momento di crisi profonda dei pali bianconeri: in questa stagione, per la tredicesima volta, il primo tiro nello specchio subito dalla Juventus si è trasformato in gol.