Josep Pla un letterato politicamente disimpegnato

Josep Pla ha scritto il suo diario giovanile “Il quaderno grigio” (Edizioni Settecolori), rivelando un approccio disimpegnato alla politica. Il suo stile diretto e senza fronzoli riflette una vita dedicata alla scrittura e alla riflessione personale, lontano dagli impegni ufficiali. Pla, noto per il suo modo schivo di rapportarsi alle questioni pubbliche, preferiva concentrarsi sui dettagli quotidiani e sulla sua terra natale. La sua prospettiva autentica cattura l’attenzione di chi cerca un punto di vista senza filtri.

© Ilfoglio.it - Josep Pla, un letterato politicamente disimpegnato

Una delle pagine di un'edizione di lusso di "Obres de museu", libro scritto nel 1980 da Josep Pla. Foto Ansa Allo scrittore catalano piaceva scrivere di cibo, del bere, degli amici e delle ragazze. Senza manie di grandezza e ragionevole se coltiva un sogno. Nel suo libro "Il quaderno grigio" dice: "Non ho mai capito l'interesse che suscitano i politici tra la gente" Un maestro di impolitica e di vita, Josep Pla. Non conoscevo questo scrittore catalano prima di leggere “Il quaderno grigio” (Edizioni Settecolori), monumentale diario giovanile riscritto fin quasi alla vecchiaia: “Non ho mai capito l’interesse che suscitano i politici tra la gente”.🔗 Leggi su Ilfoglio.it Josep Pla, nemico del suo tempoIl 8 marzo 1918, a causa dell’epidemia di influenza, l’università di Barcellona chiuse temporaneamente, lasciando Josep Pla, studente di giurisprudenza, a Palafrugell. Il quaderno di Josep Pla, tra citazioni di Dante e frasi rubate dai bar del paeseNel 1918, un giovane Josep Pla torna nel suo paese natale, sospeso tra l’università interrotta dalla pandemia di spagnola e la quotidianità locale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Josep Pla, cronaca anarchica del ’900 visto da un caffèLa letteratura ci ha abituati a leggere libri in cui l'autore dialoga con sé stesso: libri che sono specchi o schermi, dove l'io si interroga davanti alla multiforme realtà che lo circonda. Di certo ... msn.com He entrat a la Feltrinelli de Florència, he demanat si tenien 'Il quaderno grigio' de Josep Pla i el llibreter m'ha mirat amb cara de no sonar-li. "Cos'è Che libro è", m'ha preguntat, però no he contestat dient-li si era un romanzo o un saggio. "È la mia patria", li h x.com Padrino del Ballinsé Festival Rione Popolare Panni 2024 @inprimopiano Michele Placido_Official - facebook.com facebook