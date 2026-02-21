james van der beek le promesse di matrimonio rinnovate pochi giorni prima di morire

James Van Der Beek aveva rinnovato le promesse di matrimonio pochi giorni prima di morire, secondo quanto raccontato dalla moglie Kimberly. La coppia aveva deciso di risposarsi in modo intimo, con amici che avevano portato fiori e candele nella loro stanza. I voti sono stati rinnovati direttamente dal letto, un momento carico di emozioni. La notizia ha fatto il giro del mondo, lasciando tutti sorpresi per la delicatezza di quei giorni.

L’attore, 48 anni, è morto l’11 febbraio, a più di un anno dalla diagnosi di tumore al colon retto al terzo stadio. La decisione di rivivere il «sì» è maturata in pochissimo tempo. «Abbiamo deciso due giorni prima e i nostri amici ci hanno procurato nuove fedi, hanno riempito la nostra camera da letto di fiori e candele e abbiamo rinnovato i voti dal letto», ha raccontato Kimberly a People. La cerimonia, ha spiegato, è stata «semplice, bellissima e toccante». Con loro c’erano i figli e un gruppo ristretto di amici. Il musicista Poranguí ha accompagnato il momento con musica dal vivo, chiudendo con Somewhere Over the Rainbow, mentre altri amici seguivano la cerimonia a distanza in collegamento video.🔗 Leggi su Vanityfair.it

