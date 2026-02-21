J-POP Manga presenta Yano Kun’s Ordinary Days di Yui Tamura

J-POP Manga ha pubblicato Yano Kun’s Ordinary Days di Yui Tamura, dopo aver riscontrato un buon riscontro online. La storia segue le vicende di uno studente insicuro, spesso ricoperto di cerotti, che si avvicina a una compagna premurosa. La loro amicizia cresce lentamente, portando a possibili sentimenti più profondi. La serie, ora disponibile anche in versione animata su Crunchyroll, cattura l’attenzione di molti appassionati di commedie romantiche. La prima parte della storia si svolge tra i corridoi della scuola.

Quando uno studente impacciato e perennemente ricoperto da cerotti viene preso di mira da una compagna di classe con l’attitudine da crocerossina, i due sviluppano un’affettuosa amicizia che potrebbe pian piano trasformarsi in qualcosa di più. Per chiudere in bellezza il mese dedicato agli innamorati J-POP Manga presenta Yano Kun’s Ordinary Days, la dolcissima commedia romantica di Yui Tamura da cui è stato tratto l’anime in streaming su Crunchyroll. Il primo volume della serie sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 24 febbraio. Primavera, secondo anno di liceo.🔗 Leggi su Nerdpool.it

In arrivo Yano Kun’s Ordinary Days, una commedia romantica tutta da scoprireYano Kun’s Ordinary Days arriverà presto in Italia, perché il suo autore ha deciso di portare la storia nel nostro paese.

J-POP Manga annuncia Otsukaresama, Kurose-Kun di Tako MachoJ-POP Manga ha deciso di lanciare la miniserie Otsukaresama, Kurose-Kun di Tako Macho, per celebrare San Valentino, portando una storia che combina romanticismo, horror e elementi soprannaturali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.