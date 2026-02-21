Italia trenta medaglie! Giovannini si prende il bronzo nella mass start

Giovannini conquista il bronzo nella mass start, portando a casa la terza medaglia per l’Italia in questa manifestazione. La fuga improvvisa ha sorpreso il gruppo, costringendo il campione del mondo in carica a rimanere indietro. La gara ha visto una strategia audace che ha portato l’azzurro a salire sul podio, dopo aver già vinto l’oro nell’inseguimento a squadre. La competizione si è conclusa con un finale emozionante.

Un'altra medaglia azzurra dalla pista lunga, la quinta di un'Olimpiade che sembra non voler finire mai. Tre ori e due bronzi. È la trentesima dell'intera spedizione tricolore. Andrea Giovannini, al termine della gara più pazza del mondo, è terzo nella Mass Start. Dopo l'oro nell'inseguimento a squadre, per lui, sull'Oval di Rho Fiera, c'è un secondo podio. Ma non senza rimpianti. Il 32enne trentino vince infatti con grande autorità la volata per la terza piazza quando, davanti, un'ipotetica fuga bidone, arriva invece a compimento. L'olandese Bergsma, uno dei favoriti e il danese Thorup si involano dopo poco più di un paio dei sedici giri in programma.