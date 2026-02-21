Italia quarta nel medagliere | eguagliato il miglior piazzamento storico Podio sfumato per un argento

L’Italia raggiunge il quarto posto nel medagliere alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie ai 30 podi conquistati, il record più alto di sempre. La causa di questo risultato risiede nell’ottima performance degli atleti italiani, che hanno superato le aspettative con 10 medaglie d’oro e numerosi piazzamenti sul podio. La crescita delle discipline invernali e l’intenso impegno della squadra hanno portato a questa storica conquista. La competizione continua con altre discipline ancora in corso.

Non vi è dubbio alcuno che le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 siano state le migliori di sempre per l’Italia, con i record di podi (30, ben 10 in più rispetto al precedente) e di ori (10, +3 rispetto al vecchio primato). È mancata l’ultima ciliegina sulla torta: chiudere tra le prime tre del medagliere. Sarebbe stato un risultato di portata storica, mai accaduto in precedenza. Sembrava ormai essersi quasi materializzato dopo la doppietta nello skicross con Simone Deromedis e Federico Tomasoni. A quel punto solo un incastro sfavorevole di risultati avrebbe potuto privare il Bel Paese dell’obiettivo, che tuttavia si sono puntualmente materializzati. 🔗 Leggi su Oasport.it

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: beffa olandese, l’Italia chiude quarta per un argentoL’Italia si posiziona quarta nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 a causa di una medaglia d’argento mancata negli ultimi minuti di gara.

Brignone come Tomba: è oro anche in gigante, un bis da leggenda. E l’Italia vola nel medagliere: eguagliato il record di Lillehammer ’94Federica Brignone ha conquistato l’oro nello slalom gigante a Milano-Cortina 2026, ripetendo il successo di Tomba e portando a casa il secondo oro consecutivo in questa specialità.

