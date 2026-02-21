Italia | PIL a rischio Panetta chiede produttività e nuove rotte

Il governatore della Banca d’Italia ha evidenziato che il PIL italiano rischia di calare se non si cambiano rotta. La causa principale risiede nella stagnazione della produttività e nella mancanza di innovazione nelle imprese. Per invertire la tendenza, propone di puntare su tecnologie digitali e intelligenza artificiale, e di rivedere le strategie del commercio internazionale. La sua proposta mira a rafforzare la crescita economica del Paese nei prossimi anni.

Il governatore della Banca d’Italia ha delineato una visione complessa per il futuro dell’economia italiana, sottolineando la necessità di un ripensamento del commercio internazionale e di un forte investimento in produttività, digitale e intelligenza artificiale. L’intervento è avvenuto nel contesto di un dibattito globale sulla sostenibilità della crescita economica e sull’adattamento alle nuove sfide demografiche e tecnologiche. L’analisi presentata all’Assiom Forex ha evidenziato come il modello di crescita italiano, storicamente basato sull’espansione dell’occupazione e su salari contenuti, non possa più essere considerato sostenibile alla luce delle attuali tendenze demografiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dazi, Panetta: impatto attenuato da IA e nuove rotte commercialiIl recente aumento dei dazi ha causato preoccupazioni tra gli operatori commerciali.

Bankitalia, Panetta: Pil e commercio mondiali oltre attese nonostante daziBankitalia ha comunicato che, nel 2025, l’economia globale ha continuato a crescere più del previsto, nonostante le tensioni geopolitiche e i dazi commerciali.

