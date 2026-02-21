Italia in crisi | Schlein denuncia +25% prezzi salari -9%

Elly Schlein ha evidenziato un aumento del 25% dei prezzi e una diminuzione del 9% dei salari in Italia, attribuendolo all’attenzione del governo sui processi giudiziari invece che alle questioni economiche. La leader del PD ha sottolineato come le priorità politiche non risolvano i problemi quotidiani dei cittadini, in particolare le famiglie che fatica a far fronte alle spese. La situazione economica del Paese resta sotto stretto controllo.

Schlein accusa il governo: “Più cronaca giudiziaria che risposta al caro-vita”. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha intensificato le critiche all’esecutivo, denunciando una presunta distrazione dalle problematiche economiche e sociali che affliggono il Paese. L’iniziativa “L’Italia che riparte”, un evento di due giorni a Firenze, ha rappresentato un’occasione per rilanciare le proposte dem in materia di lavoro, transizione ecologica e politiche industriali, in un contesto di crescente preoccupazione per l’aumento del costo della vita e la stagnazione dei salari. Un’economia in difficoltà: l’Italia penultima in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Italia: Boccardelli denuncia la carenza di lavoro qualificato e l’erosione del potere d’acquisto dei salari.Il professore Boccardelli evidenzia che in Italia la mancanza di lavoratori qualificati e il calo dei salari colpiscono duramente il mercato del lavoro.

Manovra 2026, Schlein: “Nulla per aumentare i salari. Direzione sbagliata”La manovra 2026, secondo Schlein, non prevede interventi significativi per aumentare i salari e affrontare le principali preoccupazioni degli italiani, come il costo della vita e la sanità.

