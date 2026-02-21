Italia e non solo | le case olimpiche a Cortina

Cortina d’Ampezzo. Una delle cose più ambite, in questi giorni, è farsi invitare a Casa Austria. Ma non a pranzo, che pure è sontuoso, allegro, gemütlich si dice in tedesco per descrivere la coccola viennese-tirolese, visto che si viene accolti con gran sorrisi, gran boccali di birra, Wiener Schnitzel elefantiache e certe teglie di Kaiserschmarrn da fare invidia a Demel, mitica pasticceria dietro Santo Stefano. No, a Casa Austria qui a Cortina durante queste Olimpiadi bisogna trovare il modo di infilarsi per le serate leggendarie. Quando nel più assoluto understatement, scivolando tra i fienili silenziosi della frazione ampezzana di Cadin, arrivano i campioni – l’altra sera c’era Janine Flock, neomedagliata, oro nello skeleton – e va in scena quel mistico “spirito olimpico” di cui tanto si parla, altrettanto si dubita specie se lo si identifica con i burocrati del CIO che escludono gli atleti ucraini mentre ammettono le bandiere russe, ma che poi, insomma, alla fine esiste, eccome.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Milano-Cortina, le divise olimpiche più glamourLe Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina si avvicinano e l’attenzione si sposta anche sulle divise ufficiali.

Argomenti discussi: Ricco weekend remiero in Italia e non solo da oggi a domenica; Italia fra Francia e Germania per un’Europa diversa; Milano Cortina 2026, le emozioni sul posto per Italia e Polonia (e non solo); Bollette e lavoro, l'Italia è la patria dei rinvii.

Da oggi la cucina italiana è patrimonio dell'Unesco: non solo piatti, ma un sistema culturale complesso. Meloni: «Ci inorgoglisce»«Adopted!» e cioè «Accolto!». Così l'Unesco ha ufficializzato la Cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell'umanità. I motivi: «Favorisce l'inclusione sociale, promuove il benessere e ... corriere.it

Cucina italiana patrimonio Unesco, cosa significa e cosa cambia ora per l'Italia: non solo buon ciboL'Unesco ha inserito la cucina italiana tra le tradizioni da proteggere e trasmettere alle future generazioni perché rappresenta un valore collettivo, non solo nazionale La cucina italiana ... leggo.it

OSPEDALI E CASE DI COMUNITÀ, CONSIGLIERE REGIONALE VIZZIELLO: ITALIA SPACCATA IN DUE, BENE IL NORD, MALE IL SUD, MALISSIMO LA BASILICATA - facebook.com facebook