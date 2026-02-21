Italia ancora a medaglia | bronzo nella staffetta short track sfuma il bis femminile

L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta short track, grazie alle prestazioni di atlete che hanno corso con grinta e determinazione. La squadra ha affrontato le batterie eliminatorie con energia, riuscendo a superare le qualificazioni e a salire sul podio. La gara si è svolta in un’atmosfera tesa, con l’Italia che ha dato il massimo fino alla fine. La medaglia rafforza la presenza azzurra in questa disciplina.

Nella terzultima giornata dei Giochi invernali, l'Italia riesce ad arricchire ancora il proprio medagliere. A regalare la soddisfazione è stata la staffetta maschile di short track, capace di conquistare una preziosa medaglia di bronzo al termine di una gara intensa e combattuta fino all'ultimo giro. La squadra azzurra ha centrato il podio in una delle prove più spettacolari del programma olimpico. La staffetta maschile di short track ha dimostrato compattezza e freddezza nei momenti decisivi, riuscendo a chiudere al terzo posto e a portare a casa un risultato importante nella fase finale della manifestazione.