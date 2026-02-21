Italia | +139% assunzioni straniere in 8 anni è rivoluzione

In Italia, il numero di assunzioni di lavoratori stranieri è aumentato del 139% negli ultimi otto anni. Questa crescita si traduce in migliaia di nuovi contratti firmati ogni anno, spesso in settori come l’edilizia e la ristorazione. Le aziende italiane cercano sempre più personale proveniente dall’estero, spinti dalla carenza di manodopera locale. La tendenza sta modificando il volto del mercato del lavoro e le dinamiche delle assunzioni nel nostro Paese.

L’Italia che cambia lavoro: boom di assunzioni straniere, +139% in otto anni. L’Italia sta vivendo una profonda trasformazione del suo mercato del lavoro, con un incremento significativo dell’occupazione di lavoratori stranieri. Un’analisi più approfondita dei dati recenti rivela un aumento complessivo del 139% nelle assunzioni di cittadini non italiani negli ultimi otto anni, un trend che sta ridisegnando il panorama economico e sociale del Paese. Questo fenomeno non è distribuito uniformemente sul territorio nazionale, ma presenta delle marcate differenze regionali e settoriali. Nel 2025, quasi un’assunzione su quattro in Italia ha riguardato un lavoratore straniero, con oltre 1,36 milioni di ingressi nelle imprese, rappresentando il 23,4% del totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Lavoratori stranieri in Italia, +139% di assunzioni in 8 anni: in quali settoriNegli ultimi otto anni, le assunzioni di lavoratori stranieri in Italia sono aumentate del 139%, con un impatto evidente sui settori più dinamici. Leggi anche: Concorso Comune Napoli 2026, in arrivo 139 nuove assunzioni: le figure richieste Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: UN NEOASSUNTO SU 4 E’ STRANIERO. Lavoratori stranieri in Italia, +139% di assunzioni in 8 anni: in quali settoriInvecchiamento della popolazione e settori snobbati dagli italiani: per questo continua ad aumentare in numero dei lavoratori stranieri ... quifinanza.it Sannio, il 14% delle nuove assunzioni riguarda cittadini stranieriNon più una presenza marginale o temporanea, ma una colonna portante del sistema produttivo nazionale. L’ultima analisi dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre parla chiaro: l’Italia che lavora parla ... ntr24.tv Gruppo Cestari: 580 assunzioni in arrivo nel Sud Italia con nuovo polo tecnologico Info e requisiti nel primo commento x.com Ti consiglio un lavoro. . ASSUNZIONI CON FERRERO, FERROVIE DELLO STATO E POSTE ITALIANE #ConcorsiPubblici #lavoro - facebook.com facebook