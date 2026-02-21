Italia | -100k case & -120k letti Studenti e famiglie in crisi?

L’Italia sta affrontando una grave carenza di circa 100.000 case e 120.000 posti letto, una situazione che mette in difficoltà molte famiglie e studenti. La mancanza di alloggi adeguati si traduce in affitti più alti e in studenti costretti a trovare sistemazioni lontano dalle scuole. Le statistiche indicano un incremento delle richieste di aiuto e una crescente pressione sui servizi sociali. La questione rimane aperta e necessita di interventi concreti.

L'emergenza abitativa italiana richiede interventi strutturali e ambiziosi: secondo le stime, mancano all'appello circa 100.000 alloggi a prezzi accessibili e 120.000 posti letto universitari nei prossimi cinque anni, un deficit che compromette la crescita sociale ed economica del Paese. L'allarme è stato lanciato da Assoimmobiliare, che sottolinea la necessità di trasformare la questione abitativa da una mera emergenza sociale a una leva per lo sviluppo. Il quadro che emerge è decisamente preoccupante. La carenza di alloggi a prezzi contenuti, un problema cronico che affligge molte città italiane, si acuisce ulteriormente, rendendo sempre più difficile per famiglie, giovani lavoratori e studenti accedere a un'abitazione dignitosa.