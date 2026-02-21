Italia | +0,7% PIL nel 2025 ma il Sud accelera e sfida le fragilità

L’Italia registra una crescita del PIL dello 0,7% nel 2025, trainata soprattutto dal Sud che accelera rispetto alle altre regioni. Questa dinamica deriva da investimenti e miglioramenti nelle infrastrutture locali, che rafforzano il territorio. Tuttavia, le difficoltà strutturali del Paese, come la disoccupazione e le disuguaglianze, continuano a rappresentare ostacoli. La sfida resta quella di mantenere l’andamento positivo nel tempo, anche con il rischio di flessioni improvvise.

L’economia italiana mostra una crescita in linea con quella dell’Unione Europea, ma permangono fragilità strutturali che ne potrebbero limitare la traiettoria di lungo periodo. Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha sottolineato come i progressi degli ultimi anni, pur significativi, non siano sufficienti a colmare le carenze accumulate nel tempo, evidenziando la necessità di investimenti in innovazione e di una maggiore attenzione alla produttività. Il dibattito sui dazi internazionali, emerso durante il 32esimo congresso annuale dell’Assiom Forex a Venezia, rivela come tali misure rappresentino un onere crescente, soprattutto per gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lecco accelera nel 2026: PIL in crescita, il datoLecco si avvia verso il 2026 con segnali di ripresa economica.

