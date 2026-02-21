Israele | Parenzo sfida le proteste libro segreto a Padova

Parenzo ha deciso di tenere una presentazione del suo libro su Israele a Padova, nonostante le proteste di gruppi che contestano le sue posizioni. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, in una libreria della città, dove l’autore ha spiegato il suo punto di vista sulla questione. L’evento è stato organizzato in segreto per evitare ulteriori contestazioni pubbliche. La discussione ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti.