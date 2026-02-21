Israele | Parenzo sfida le proteste libro segreto a Padova
Parenzo ha deciso di tenere una presentazione del suo libro su Israele a Padova, nonostante le proteste di gruppi che contestano le sue posizioni. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, in una libreria della città, dove l’autore ha spiegato il suo punto di vista sulla questione. L’evento è stato organizzato in segreto per evitare ulteriori contestazioni pubbliche. La discussione ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti.
Parenzo presenta il libro su Israele in segreto a Padova dopo le contestazioni: “Non nego la guerra, contesto l’uso di ‘genocidio'”. Padova – La presentazione del nuovo libro di David Parenzo, intitolato “Lo scandalo Israele”, si è svolta in una sede segreta nella città veneta, a seguito di una serie di contestazioni e pressioni che hanno mirato a impedirne lo svolgimento. Il giornalista e conduttore radiofonico ha espresso preoccupazione per un clima di crescente tensione che rende difficile garantire la sicurezza delle presentazioni pubbliche di un lavoro che affronta temi delicati e controversi legati al conflitto israelo-palestinese.🔗 Leggi su Ameve.eu
