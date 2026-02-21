Il termine per iscrivere i bambini alla prima classe dell’anno scolastico 2026-2027 scade oggi alle ore 20. La data rappresenta un passaggio importante per molte famiglie italiane che devono completare le procedure online. Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso le istruzioni dettagliate per ogni ordine di scuola, dalla materna alle superiori. La scadenza si avvicina e si aspetta un’alta affluenza di richieste da parte degli utenti.

Mercoledì 17 dicembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato - in vista dell'anno scolastico 20262027 - la nota operativa che riguarda tutto ciò che c'è da sapere in materia di iscrizioni alle scuole dell’infanzia, e a quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione. L'articolo Iscrizione prima classe 2026-2027: scade oggi 21 febbraio 2026 ore 20. Indicazioni per ogni grado LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Iscrizione prima classe 2026-2027: proroga fino al 21 febbraio 2026 ore 20. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di prorogare fino al 21 febbraio 2026 alle 20 la scadenza per l’iscrizione alla prima classe per il 2026-2027, dopo aver pubblicato una nota operativa il 17 dicembre.

Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le indicazioni ufficiali per le iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 20262027, con scadenza il 14 febbraio 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.