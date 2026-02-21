Irpinia sotto truffa | Comune allerta anziani a rischio Nuove

A Volturara Irpina, le truffe agli anziani sono cresciute negli ultimi mesi, causando preoccupazione tra la popolazione. Il Comune ha emesso un nuovo avviso per avvertire i cittadini sui rischi e invitare a maggiore attenzione. Tra le truffe più diffuse, ci sono falsi tecnici e offerte ingannevoli che mirano a carpire denaro. La paura tra gli anziani aumenta con ogni episodio segnalato. Le autorità chiedono prudenza e collaborazione per contrastare questa ondata di truffe.

Volturara Irpina sotto assedio: truffe in aumento, l'allarme del Comune e la paura tra i cittadini. Volturara Irpina, piccolo comune dell'Irpinia, è in stato di allerta a causa di una recrudescenza di truffe che colpiscono sempre più spesso cittadini e residenti nelle aree circostanti. Il sindaco Marino Sarno ha lanciato un appello urgente alla popolazione, sollecitando massima prudenza e collaborazione per proteggere soprattutto gli anziani, le vittime più vulnerabili. L'amministrazione comunale, in coordinamento con le forze dell'ordine, ha avviato una campagna informativa per contrastare questo fenomeno criminale in crescita.