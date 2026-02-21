Irlanda in corsa | 100 atleti invadono la maratona di Brescia!

Un gruppo di 100 atleti irlandesi ha deciso di partecipare alla maratona di Brescia, creando un vero e proprio esercito di corridori provenienti dall’Artane Beaumont Running Club di Dublino. La loro presenza si fa sentire fin dalle prime ore della mattina, quando iniziano gli ultimi allenamenti prima della gara. La loro passione per la corsa si traduce in un movimento che attraversa l’intera città, pronta ad accoglierli. La maratona si svolgerà domenica prossima, attirando appassionati da tutta Italia.

Un’onda verde-bianco-arancio alla Bossoni Brescia Art Marathon: la carica di cento runner irlandesi. Brescia si prepara ad accogliere un’ondata di energia irlandese: oltre cento atleti dell’Artane Beaumont Running Club (ABRC) di Dublino correranno alla Bossoni Brescia Art Marathon dell’8 marzo. La presenza massiccia del club, fondato solo due anni fa, trasforma la competizione in un evento che celebra non solo lo sport, ma anche l’amicizia e lo scambio culturale. Dalle quattro amicizie alla comunità di oltre duecento membri. La storia dell’ABRC è nata in modo spontaneo. Tutto è iniziato con quattro amici – Dave Gilloughley, Stephen Gallagher, Matthew Curran e Brian Murray – che hanno semplicemente iniziato a correre insieme.🔗 Leggi su Ameve.eu

