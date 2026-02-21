Irlanda in corsa | 100 atleti invadono la maratona di Brescia!
Un gruppo di 100 atleti irlandesi ha deciso di partecipare alla maratona di Brescia, creando un vero e proprio esercito di corridori provenienti dall’Artane Beaumont Running Club di Dublino. La loro presenza si fa sentire fin dalle prime ore della mattina, quando iniziano gli ultimi allenamenti prima della gara. La loro passione per la corsa si traduce in un movimento che attraversa l’intera città, pronta ad accoglierli. La maratona si svolgerà domenica prossima, attirando appassionati da tutta Italia.
Un’onda verde-bianco-arancio alla Bossoni Brescia Art Marathon: la carica di cento runner irlandesi. Brescia si prepara ad accogliere un’ondata di energia irlandese: oltre cento atleti dell’Artane Beaumont Running Club (ABRC) di Dublino correranno alla Bossoni Brescia Art Marathon dell’8 marzo. La presenza massiccia del club, fondato solo due anni fa, trasforma la competizione in un evento che celebra non solo lo sport, ma anche l’amicizia e lo scambio culturale. Dalle quattro amicizie alla comunità di oltre duecento membri. La storia dell’ABRC è nata in modo spontaneo. Tutto è iniziato con quattro amici – Dave Gilloughley, Stephen Gallagher, Matthew Curran e Brian Murray – che hanno semplicemente iniziato a correre insieme.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: La grande corsa del private equity: i fondi Usa invadono l’Europa
Ecco la Maratona di San Valentino. Atleti da 50 Paesi e indotto recordLa Maratona di San Valentino si terrà domenica a Terni, con oltre 50 paesi rappresentati.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La carica dei 100 runner Irlandesi alla Bossoni Brescia Art Marathon - BresciaToday.
Irlanda, la corsa al Mondiale dipende da Cristiano Ronaldo: quote e pronosticoNel gruppo F delle qualificazioni Mondiali il Portogallo è primo con 10 punti mentre l’Ungheria segue a quota 5 e l’Irlanda a 4. Con due sole altre partite da giocare è evidente che ai lusitani manca ... tuttosport.com
L'Irlanda resta in corsaRepubblica d'Irlanda - Georgia 1-0 La formazione irlandese resta agganciata alle prime due del Gruppo D grazie al gol decisivo di Jon Walters nella ripresa. it.uefa.com
La Scozia è tornata in corsa per vincere il torneo, l'Inghilterra rischia di restare a bocca asciutta e l'Irlanda è dietro agli Azzurri in classifica: ecco cosa può accadere - facebook.com facebook
Giovani cavalli sfruttati e già destinati al macello Non è un caso isolato: in Italia e in Inghilterra, molti cavalli da corsa finiscono al macello giovanissimi, spesso senza che si sappia chi siano davvero e da dove provengano. Nel 2025, in Inghilterra sono stati x.com