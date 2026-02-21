Iran si fa sempre più concreta l’ipotesi dell’attacco Usa
L’aumento delle tensioni tra Iran e Stati Uniti alimenta l’ipotesi di un possibile attacco, alimentando il clima di incertezza. Le autorità statunitensi hanno intensificato le esercitazioni militari nella regione vicina, mentre nel Paese si registrano proteste di massa contro il governo. Il rischio di escalation cresce, e i civili si preparano a possibili conseguenze. Le decisioni politiche si muovono rapidamente in un quadro di crescente pressione internazionale.
Il tempo corre in Iran verso un epilogo che appare sempre più inesorabile. L’ipotesi di un attacco statunitense alla Repubblica islamica viene considerata sempre più concreta dagli osservatori internazionali, mentre nel Paese la tensione è altissima sia sul fronte interno sia su quello esterno. Nelle ultime ore centinaia di studenti si sono radunati nelle università di Teheran e Mashhad per ricordare i giovani uccisi dal regime degli Ayatollah. Le manifestazioni, nate come momenti di commemorazione, si sono trasformate rapidamente in proteste contro il governo. Gli scontri con le forze di sicurezza non si sono fatti attendere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
L’attacco Usa all’Iran è sempre più vicinoGli Stati Uniti hanno deciso di ritirare il proprio personale dalle basi militari nel Medio Oriente, in risposta alle recenti minacce di Teheran.
Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco
Seppure sia concreta la possibilità di avvicendamento con la Abraham Lincoln, la Casa Bianca pone Teheran alla portata di un enorme volume di fuoco. Tra radar e guerra elettronica, l’azione contro gli Ayatollah punta a essere risolutiva. Intanto, l’Arab... x.com