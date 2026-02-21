iran la portaerei gerald ford arriva nel mediterraneo

La portaerei Gerald Ford, considerata la nave più avanzata della marina statunitense, è approdata nel Mediterraneo. La sua presenza rappresenta un passo importante nelle attività militari statunitensi nella regione. La nave si prepara a svolgere esercitazioni e operazioni strategiche, coinvolgendo centinaia di marinai e piloti. La sua entrata nel mare Mediterraneo suscita attenzione tra gli alleati e le potenze vicine. La portaerei resterà in zona per diversi mesi.

La portaerei Gerald Ford, la più potente nave della marina statunitense, è entrata nel Mediterraneo e presto entrerà nella zona operativa. Con il suo arrivo, lo schieramento americano per attaccare l’Iran sarà completato. Un attacco che sembra ormai irrevocabile, con i media scatenati a dare informazioni in tal senso. Ci sono ancora margini per evitarlo? Diamo conto di alcuni spiragli, da prendere ovviamente con la cautela del caso. Preoccupante la notizia, che oggi campeggia su tutti i media, che “centinaia” di soldati americani in forza alle basi dislocate in Qatar e Bahrein sarebbero stati evacuati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Usa-Iran, Trump sposta in Medio Oriente la portaerei Gerald FordGli Stati Uniti hanno deciso di spostare la portaerei Gerald Ford in Medio Oriente, una mossa che mira a rafforzare la presenza militare nella regione a causa delle tensioni crescenti con l’Iran.

Medio Oriente: Usa invia la portaerei Gerald Ford, cresce la pressione su Iran e rafforzati gli alleati.La portaerei americana Gerald Ford è arrivata nel Golfo Persico, portando una presenza militare più forte e aumentando la pressione su Teheran, che continua a rivendicare il suo diritto a sviluppare un programma nucleare civile.

US aircraft carrier USS Gerald Ford entered the Strait of Gibraltar; clear signal to ran

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.