Iran La portaerei Gerald Ford arriva nel Mediterraneo
La portaerei Gerald Ford, la più potente nave della marina statunitense, è entrata nel Mediterraneo e presto entrerà nella zona operativa. Con il suo arrivo, lo schieramento americano per attaccare l’Iran sarà completato. Un attacco che sembra ormai irrevocabile, con i media scatenati a dare informazioni in tal senso. Ci sono ancora margini per evitarlo? Diamo conto di alcuni spiragli, da prendere ovviamente con la cautela del caso. Preoccupante la notizia, che oggi campeggia su tutti i media, che “centinaia” di soldati americani in forza alle basi dislocate in Qatar e Bahrein sarebbero stati evacuati. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Usa-Iran, Trump sposta in Medio Oriente la portaerei Gerald FordGli Stati Uniti hanno deciso di spostare la portaerei Gerald Ford in Medio Oriente, una mossa che mira a rafforzare la presenza militare nella regione a causa delle tensioni crescenti con l’Iran.
Medio Oriente: Usa invia la portaerei Gerald Ford, cresce la pressione su Iran e rafforzati gli alleati.La portaerei americana Gerald Ford è arrivata nel Golfo Persico, portando una presenza militare più forte e aumentando la pressione su Teheran, che continua a rivendicare il suo diritto a sviluppare un programma nucleare civile.
US aircraft carrier USS Gerald Ford entered the Strait of Gibraltar; clear signal to ran
USS Gerald R. Ford entra nel Mediterraneo: rafforzamento militare Usa in vista dei negoziati con l’IranLa portaerei più grande del mondo si unisce alla flotta americana in Medio Oriente, segnando un aumento della presenza navale durante le trattative sul programma nucleare iraniano. ilsole24ore.com
Iran, le minacce di Khamenei agli Usa: Anche le portaerei si possono affondareI media iraniani hanno annunciato che l’Iran ha lanciato missili verso lo Stretto di Hormuz, durante un'esercitazione militare che ha coinvolto anche Cina e Russia. Nel passaggio navale strategico tra ... tg.la7.it
Hanno attraversato lo stretto di Gibilterra e sono arrivate nel Mediterraneo la portaerei della Marina statunitense USS Gerald R. Ford e la fregata al suo seguito. La manovra segue l'ordine del presidente Donald Trump di inviare una seconda portaerei nella re - facebook.com facebook
USS Gerald R. Ford entra nel Mediterraneo: rafforzamento militare Usa in vista dei negoziati con l’Iran ilsole24ore.com/art/uss-gerald… x.com