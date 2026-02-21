Invertire il senso unico di via Costa? Il Comune ci sta pensando

Il Comune valuta di cambiare il senso di marcia in via Costa, collegando piazza della Libertà con largo Gioacchino Rossini. Attualmente, le auto percorrono il tratto da largo verso la piazza, ma presto potrebbero invertire la direzione. La modifica mira a migliorare il flusso del traffico e facilitare l'accesso alle attività commerciali della zona. La decisione si baserebbe anche sulle richieste dei residenti e dei commercianti locali. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane.

La proposta in commissione. Necessario prima uno studio sui flussi di traffico Senso unico invertito nel tratto di via Costa che collega largo Gioacchino Rossini con piazza della Libertà: oggi si va dal largo verso la piazza, domani il contrario. Il Comune di Latina ci sta pensando, anche se non mancano forti perplessità. Una preliminare analisi della modifica è stata avviata in commissione Mobilità e trasporti, dove la presidente Federica Censi ha riportato le richieste di residenti e commercianti della zona. La criticità dell'attuale situazione della viabilità risiederebbe nel lungo giro che è costretto ad affrontare chi, dal quadrante di piazza Dante-viale Don Morosini, intenda raggiungere la zona di piazza san Marco: affrontare piazza della Libertà, viale delle Medaglie d'oro, via Silvio Pellico, via Leone Zeppieri, via Antonio Gramsci.