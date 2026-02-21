Intrighi e spionaggio | con Ponies il terremoto della Guerra Fredda scuote TimVision

Un nuovo show porta il brivido della Guerra Fredda su TimVision: “Ponies”. La serie, con Emilia Clarke, svela i segreti nascosti dietro le mura di Mosca nel 1977. Tra spie del KGB e donne determinate a scoprire la verità, il racconto si svolge tra misteri e colpi di scena. La narrazione coinvolge personaggi che rischiano tutto per svelare il passato. La serie promette di catturare gli appassionati di storie di spionaggio e intrighi politici.

© 2anews.it - Intrighi e spionaggio: con “Ponies” il terremoto della Guerra Fredda scuote TimVision

Arriva su TimVision "Ponies", la spy-story con Emilia Clarke. Un terremoto di segreti nella Mosca del 1977 tra complotti del KGB e vedove coraggiose. Il panorama della serialità internazionale si arricchisce di un nuovo, teso capitolo ambientato tra le ombre della Cortina di Ferro. Ha debuttato il 18 febbraio in anteprima su TimVision Play la serie "Ponies", un thriller che promette di scatenare un vero terremoto emotivo tra gli appassionati del genere spy-story. La narrazione ci riporta nella Mosca del 1977, un’epoca di sospetti e segreti dove nulla è mai come appare. Al centro della trama troviamo Bea Grant, interpretata da Emilia Clarke, e Twila Hasbeck, il cui volto è quello di Haley Lu Richardson.🔗 Leggi su 2anews.it Ponies su TimVision Play con Emilia Clarke tra spionaggio e Guerra FreddaPonies, il nuovo thriller con Emilia Clarke, arriva in esclusiva su TimVision Play, portando gli spettatori in un’epoca di tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Spionaggio all’ombra della guerra: così Kiev smaschera una rete del KGB bielorussoLe autorità ucraine hanno smantellato una rete di spionaggio proveniente dalla Bielorussia. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Udine, Aperitivo con la storia: lo spionaggio al femminile protagonista in caffetteria; TimVision: in anteprima esclusiva Ponies, la serie spy thriller con Emilia Clarke; Ana de Armas e Jennifer Connelly insieme in Safe Houses, la nuova serie targata Apple TV; Secret Team 355: lo spy movie al femminile tra forza e limiti. Ponies su TimVision Play con Emilia Clarke tra spionaggio e Guerra FreddaPonies debutta in esclusiva su TimVision Play con Emilia Clarke protagonista di un thriller di spionaggio ambientato a Mosca nel 1977, tra CIA, KGB e ... digital-news.it Ponies, la serie tv thriller di spionaggio ambientata a Mosca nel 1977 su TimVisionPonies, la serie tv thriller di spionaggio ambientata a Mosca nel 1977, nel pieno della Guerra Fredda, arriva in anteprima esclusiva su dal 18 febbraio su TimVision Play. (ANSA) ... ansa.it Ottobre 1962. Il mondo si trova a un passo dalla guerra nucleare. È la crisi dei missili di Cuba, il momento più critico della Guerra fredda. L’URSS mette missili a Cuba per rispondere a quelli USA in Turchia e Italia. Per l’America, però, questa è una minaccia in - facebook.com facebook 'Voci della Guerra Fredda', Trieste inaugura la mostra che racconta il servizio militare in FVG triesteallnews.it/2026/02/voci-d… x.com