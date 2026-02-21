Intrighi ai quartieri | Raffaele scoperto Alberto provoca e Clara cresce tra ombre e doppi giochi

Raffaele si fa vedere nei quartieri per trovare i parenti di Eleonor, un gesto insolito rispetto alle sue abitudini di fare la spesa a Posillipo. La sua visita scatena sospetti tra vicini e amici, che non capiscono le sue motivazioni. Nel frattempo, Alberto si dà da fare con provocazioni, mentre Clara inizia a mostrare segni di crescita personale, tra ombre e doppi giochi. La scena si muove tra incontri inaspettati e tensioni sotterranee.

Raffaele per cercare i parenti di Eleonor, va a fare la spesa ai quartieri. Cosa che non era mai successa, facendola da sempre a Posillipo. E casualmente incontra Rosa, che ovviamente stranita lo dice a tutto il palazzo. E anche Renato adesso capisce che era andato per fare qualcosa alla sua nuova amica star americana. Del resto anche Roberto si stranisce del fatto che lei sia venuta per comprare una barca, e invece sembra completamente disinteressata alla cosa. Alberto Palladini invece va al Vulcano apposta con l’intento di infastidire la nuova cameriera, colpevole di aver soffiato il posto a Gianluca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Un "Ballo in maschera" tra intrighi, giochi, premi e buffet

Moda junior, il 2025 tra luci e ombre. Cresce l’export bebè, mercato interno stabileIl 2025 presenta un quadro articolato per la moda junior italiana.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.