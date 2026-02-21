Intervista a Pierdavide Carone dal rapporto con Lucio Dalla all’ultimo album ‘Carone’ | La musica è nel mio destino Ho smesso di inseguire la felicità cerco serenità

Pierdavide Carone, cantante e autore di successo, ha dichiarato che la musica ha sempre fatto parte del suo destino, influenzando ogni passo della sua vita. La sua carriera si è evoluta dopo incontri importanti, come quello con Lucio Dalla, che ha lasciato un segno profondo. Nel suo ultimo album ‘Carone’, il musicista esprime un desiderio di serenità, dopo aver smesso di inseguire la felicità a tutti i costi. La sua evoluzione artistica si percepisce chiaramente nelle sue canzoni recenti.

C’è un ‘prima’ e un ‘dopo’ che segna la vita di Pierdavide Carone. Il cantautore, che oggi ha 37 anni, ha acquisito una maturità artistica che gli consente di toccare l’anima delle persone attraverso la sua musica. Grazie al prezioso insegnamento di un amico e maestro di vita, ha saputo negli anni mettersi a nudo, crescendo umanamente e professionalmente. Un percorso che però non è stato privo di ostacoli, tra momenti difficili e una rinascita che vede la musica come protagonista. Perché è proprio la musica ad essere sempre stata nel suo destino. In questa intervista, Pierdavide Carone ci racconta del suo rapporto con Lucio Dalla, delle sue esperienze televisive (da ‘ Amici ‘ ad ‘ Ora o mai più ‘, passando per ‘ Domenica In ‘), della genesi del suo ultimo album e dei progetti futuri.🔗 Leggi su Superguidatv.it

