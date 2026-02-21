Intervallo con videogiochi e vecchi mp3 al posto dei cellulari | la sperimentazione in una scuola di Bologna

Durante gli intervalli a scuola, gli studenti potranno usare vecchi mp3, lettori cd e videogiochi scollegati dalla rete internet. L'esperimento è iniziato in una scuola media di Bologna e gli studenti ne hanno chiesto il prolungamento alla preside tramite una raccolta firme. In cambio della "concessione", gli alunni non potranno portare a scuola il cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una scuola media di Bologna, 150 firme e una proposta: usare lettori mp3, cd e piccoli videogiochi offline durante l'intervallo. La preside ha aperto alla sperimentazione per due settimane

