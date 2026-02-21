Inter-Lecce Di Francesco | Puntiamo al risultato contro le grandi Coulibaly è fondamentale
Di Francesco afferma che il match tra Inter e Lecce, in programma per la 26ª giornata di Serie A, nasce dalla volontà di dimostrare il valore contro le big. La squadra di casa punta a ottenere punti importanti e si prepara con determinazione, affidandosi anche a Coulibaly, considerato determinante nel centrocampo. La partita si preannuncia intensa, con entrambe le formazioni pronte a mettere in campo tutta la loro energia. I tifosi attendono con entusiasmo questa sfida.
Il confronto tra Lecce e Inter, in programma per la 26ª giornata della Serie A 202526, richiede una lettura accurata della mentalità e delle scelte tattiche. L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, analizza le chiavi della sfida e le decisioni che potrebbero orientare l’esito dell’incontro. Di Francesco ha sottolineato che affrontare la capolista rappresenta una grande opportunità per mostrare identità, compattezza e determinazione. Inter, squadra dalla qualità superiore, viene descritta come avversario da rispettare: la strada passa attraverso una prestazione intensa e la gestione dei momenti di gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Di Francesco prima di Lecce Inter: «Fare risultato con le grandi? Lavoriamo per questo! Coulibaly è importante per un motivo»Eusebio Di Francesco ha affermato che lavorare per ottenere punti contro le grandi squadre rappresenta una sfida importante, motivata anche dalla presenza di giocatori chiave come Coulibaly.
PAGELLE E TABELLINO INTER-LECCE 1-0: Pio Esposito per il +6, Diouf fa rimpiangere Luis Henrique. Coulibaly sempre al posto giustoNella sfida di recupero della 16ª giornata, l'Inter ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Lecce, grazie a un gol di Pio Esposito.
Lecce-Milan, Di Francesco spiega il cambio di Camarda
Lecce, Di Francesco a DAZN: Inter la migliore d'Italia in tutto, sarà fondamentale reggere i primi 60 minutiA poche minuti da Lecce-Inter, Eusebio Di Francesco ha offerto le sue sensazioni a DAZN: Lavoriamo per dare continuità, stasera per noi è un'opportunità - le parole del tecnico dei salentini -. Sappi ... msn.com
Lecce-Inter, i convocati giallorossi: rientrano Perez e BandaDomani a Lecce sarà di scena l’Inter e per affrontare nel migliore dei modi la capolista il tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco ha convocato 25 calciatori, praticamente tutti gli elementi dis ... calciolecce.it
