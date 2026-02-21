Inter-Juventus Abodi | Su Kalulu serviva più coraggio da Figc non comprendo

Il presidente Abodi critica la decisione della Federcalcio di non annullare la squalifica di Pierre Kalulu, coinvolto in un episodio di simulazione durante il match tra Inter e Juventus. Abodi sottolinea che, quando si riconosce un errore e si evidenzia che il giocatore ha già scontato la punizione, sarebbe stato opportuno agire diversamente. La scelta ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e tifosi, che si dividono sulle responsabilità delle decisioni prese.

© Lapresse.it - Inter-Juventus, Abodi: "Su Kalulu serviva più coraggio da Figc, non comprendo"