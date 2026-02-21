Inter Chivu esulta dopo la vittoria contro il Lecce | Dimarco straordinario per Bastoni capitolo chiuso Ecco quando tornano Dumfries e Calhanoglu

Cristian Chivu ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Lecce, attribuendo il successo alla prestazione di Dimarco e chiudendo la questione Bastoni. Durante l’intervista, il tecnico ha anche annunciato quando torneranno Dumfries e Calhanoglu, confermando i tempi di recupero. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con il morale alle stelle dopo questa vittoria convincente. Chivu si concentra sulle prossime settimane di allenamento.

Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. I dettagli Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Lazio, Maldini ancora falso nove: Sarri esce allo scoperto sulla conferma dell’esperimento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Chivu a Dazn: «Dimarco giocatore straordinario, su Bastoni un capitolo chiuso. Ecco quando tornano Dumfries e Calhanoglu»Chivu ha commentato la partita tra Lecce e Inter, sottolineando il talento di Dimarco e annunciando che Bastoni non tornerà più in campo.

Leggi anche: Chivu esulta per la vittoria dell'Inter sul Lecce: «Dimarco fenomenale, Bastoni è superato. Dumfries e Calhanoglu presto in campo»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.