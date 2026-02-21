Intelligenza artificiale e Pnrr sfide per l’Italia

Nella suggestiva cornice delle Terme di Saturnia, oggi si svolge la seconda giornata del Forum in Masseria dedicato alle sfide tra intelligenza artificiale e PNRR. La riunione attira esperti e rappresentanti delle istituzioni, che discutono delle opportunità e dei rischi legati all’innovazione digitale. Sono previsti interventi su progetti concreti e nuove strategie per integrare le tecnologie avanzate nel piano di ripresa. La discussione si concentra sulle prossime tappe da affrontare.

MANCIANO Oggi nella suggestiva cornice delle Terme di Saturnia la seconda e ultima giornata dell’edizione invernale del Forum in Masseria. La mattinata si apre con il panel, dedicato a " Competitività e resilienza: le sfide delle imprese italiane nell’era dell’AI ". Al confronto partecipano il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l’amministratrice delegata di Simest Regina Corradini D’Arienzo, il vicepresidente di IDA – Italian Datacenter Association Alessandro Talotta e l’amministratrice delegata di Veolia Italia Emanuela Trentin. Un confronto incentrato sulla capacità del sistema produttivo di affrontare l’impatto dell’ intelligenza artificiale, puntando su innovazione, investimenti e rafforzamento delle competenze.🔗 Leggi su Lanazione.it

