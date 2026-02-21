Insulti razzisti a Maignan in Udinese-Milan del 2024 | arriva l’archiviazione del caso

Il caso degli insulti razzisti rivolti a Maignan durante la partita Udinese-Milan nel 2024 si è concluso con l'archiviazione. La decisione arriva dopo aver valutato le prove raccolte e aver accertato che non ci fossero elementi sufficienti per procedere. Le indagini hanno coinvolto testimoni e analisi delle registrazioni audio. La decisione mette fine a mesi di tensione tra le parti coinvolte. La vicenda resta al centro delle discussioni sul calcio e il rispetto.

Si conclude dopo più di due anni la vicenda legale per i fatti accaduti durate Udinese-Milan dello scorso campionato. Per chi non ricordasse, il 20 gennaio 2024 il Milan giocava a Udine una normalissima gara di campionato. Normale fino a quando da alcuni tifosi alle spalle di Mike Maignan non si sono alzati dei cori e delle espressioni razziste. Appena udite, il portiere rossonero lo fece presente all'arbitro che sospese la partita per diversi minuti. Come riporta il 'Messaggero Veneto', gli insulti diretti al francese sono rimasti "isolati" e non hanno trovato seguito della Curva Nord della squadra friulana.