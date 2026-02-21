Insufficienti i park and ride | Polipark sotto il faro giudiziario

Il funzionamento dei park and ride cittadini è sotto inchiesta a causa di diverse segnalazioni di posti insufficienti. Polipark, gestore delle aree, si trova ora sotto esame giudiziario, mentre i cittadini lamentano difficoltà nel trovare spazio durante le ore di punta. Con oltre 3.000 posti disponibili complessivamente, tra cui 550 a Pane e Pomodoro e circa 1.500 in altre aree, la situazione si complica nelle zone più richieste. La questione rimane aperta e ancora senza soluzione.

© Quotidianodipuglia.it - Insufficienti i park and ride: Polipark sotto il faro giudiziario

Sono oltre 3mila i posti a disposizione nei park&ride cittadini (550 a Pane e Pomodoro, 850 Vittorio Veneto lato terra, 315 Vittorio Veneto lato mare, 458 Largo Due Giugno, circa 1500 Polipark), ma non tutti hanno lo stesso “successo”, e soprattutto alcuni hanno alcune problematiche da risolvere. Se, infatti, il park&ride di corso Vittorio Veneto lato terra ogni mattina o quasi registra il tutto esaurito, lo stesso non può dirsi per il Polipark nei pressi del Policlinico (troppo spesso utilizzato solo come area di sosta da chi deve recarsi in ospedale invece che come servizio di sosta con navetta).🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it Park & Ride prorogato: "Molto usato dai pendolari"Il servizio Park & Ride è stato prorogato, confermando la sua utilità per molti pendolari. Zona stazione, confermato il parcheggio scambiatore Park & Ride: l'obiettivo favorire l'utilizzo del trenoNella zona stazione di Cesena è stato confermato il parcheggio scambiatore Park & Ride, volto a incentivare l'uso del treno. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. MENÙ PRANZO OGGI AL Ristorante pizzeria Park MENÙ PIZZA martedì e giovedì a pranzo Possibile ordinare anche dal MENÙ ALLA CARTA E ALTRI MENÙ PROMOZIONALI di cucina Aperti dalle 12.00 041 490687 - facebook.com facebook