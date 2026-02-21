Iniziò male finì peggio | Conte a Bergamo 108 giorni di scontri e veleni
L’esperienza di Conte con l’Atalanta si concluse dopo appena 108 giorni, segnati da tensioni e contrasti con la dirigenza. La breve avventura del tecnico campione d’Italia in bergamasca rimane impressa per le polemiche e gli scontri avvenuti dietro le quinte. Ora, a distanza di anni, l’attenzione si riaccende con il ritorno di Napoli e Atalanta in campo, portando di nuovo alla memoria quei momenti difficili. La partita di oggi riaccende vecchi ricordi e discussioni.
Se è vero che bisogna credere ai segni, l’avventura di Antonio Conte all’Atalanta cominciò con un presagio sinistro: espulso per proteste al debutto in panchina. Rewind: Bergamo, la sua prima esperienza in Serie A. Categoria che qualche mese prima aveva conquistato alla guida del Bari. Furono 108 giorni di tormenti, incomprensioni, veleni, dissapori, scontri a muso duro, soprattutto con il leader della squadra, l'intoccabile Cristiano Doni: i due entrarono in rotta di collisione, ci furono momenti di tensione altissima, lo spogliatoio si schierò con Doni e la crepa - da quel momento in poi - divenne sempre più larga.🔗 Leggi su Gazzetta.it
