Ingoia la droga e morde i carabinieri | arrestato

Da ilrestodelcarlino.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Macerata ha cercato di nascondere la droga ingerendola davanti ai carabinieri, che lo hanno fermato in strada. Quando i militari lo hanno avvicinato, si è rifugiato nell’auto e ha tentato di ingoiare il contenuto. A quel punto, ha anche morso un carabiniere nel tentativo di sfuggire alla presa. Gli agenti lo hanno fermato e portato in caserma. La vicenda si è conclusa con il suo arresto.

ingoia la droga e morde i carabinieri arrestato
© Ilrestodelcarlino.it - Ingoia la droga e morde i carabinieri: arrestato

Macerata, 21 febbraio 2026 – Vede i carabinieri e si barrica in auto, poi prova a ingoiare la droga e, infine, morde il dito di un carabiniere. Arrestato un 20enne albanese, Feta Ahmati, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. È accaduto l’altro ieri. I carabinieri della stazione di Corridonia, con i colleghi di Mogliano e del Nucleo cinofili di Pesaro, stavano passando a Colbuccaro quando hanno notato un’auto ferma nel parcheggio di un locale. Il ragazzo è stato immobilizzato. Quando i carabinieri si sono avvicinati il conducente, il giovane albanese, ha bloccato con la sicura le portiere e ha cercato di ingerire un involucro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Pusher ingoia crack per non farsi scoprire e morde la mano a un poliziotto

Sorpreso dai carabinieri con la droga pronta per essere spacciata, arrestatoUn uomo di 43 anni di origini austriache è stato arrestato a Ponte San Giovanni dai carabinieri, trovandolo in possesso di droga pronta per la vendita.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bambino muore a 15 mesi per ingestione di cocaina: madre sotto accusa a Vasto; Ingoia cocaina in casa, morto un bimbo di 15 mesi; A 15 mesi ingoia cocaina in casa: il bimbo muore, la madre indagata; Ingoia cocaina in casa, morto un bimbo di 15 mesi.

ingoia la droga eIngoia cocaina in casa, morto un bimbo di 15 mesiLo scorso agosto un bimbo di 15 mesi morì a Vasto, in Abruzzo, dopo essere stato portato dalla mamma in ospedale. (ANSA) ... ansa.it

Corriere della droga ingoia 81 ovuli di cocaina: il 46enne africano è stato espulso dopo 4 anni di carcereTREVISO - A più di dieci anni dall'arresto in flagranza di reato, un corriere internazionale di droga classe 1980 è stato espulso dalla Questura di Treviso dopo aver scontato tre anni e 8 mesi di ... ilgazzettino.it