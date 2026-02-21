Ingoia la droga e morde i carabinieri | arrestato

Un uomo di Macerata ha cercato di nascondere la droga ingerendola davanti ai carabinieri, che lo hanno fermato in strada. Quando i militari lo hanno avvicinato, si è rifugiato nell’auto e ha tentato di ingoiare il contenuto. A quel punto, ha anche morso un carabiniere nel tentativo di sfuggire alla presa. Gli agenti lo hanno fermato e portato in caserma. La vicenda si è conclusa con il suo arresto.

Macerata, 21 febbraio 2026 – Vede i carabinieri e si barrica in auto, poi prova a ingoiare la droga e, infine, morde il dito di un carabiniere. Arrestato un 20enne albanese, Feta Ahmati, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. È accaduto l'altro ieri. I carabinieri della stazione di Corridonia, con i colleghi di Mogliano e del Nucleo cinofili di Pesaro, stavano passando a Colbuccaro quando hanno notato un'auto ferma nel parcheggio di un locale. Il ragazzo è stato immobilizzato. Quando i carabinieri si sono avvicinati il conducente, il giovane albanese, ha bloccato con la sicura le portiere e ha cercato di ingerire un involucro.