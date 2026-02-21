Ingegnere di Olginate trovato morto in Toscana | giallo sulla morte di Glauco Donadoni

Glauco Donadoni, ingegnere di Olginate, è stato trovato morto in Toscana, suscitando sospetti sulla sua scomparsa. La scoperta è avvenuta ieri, quando i necrologi sono stati affissi nel suo paese natale. Donadoni, 54 anni, era noto per il suo lavoro nel settore chimico e si trovava in una località toscana per motivi personali. La sua morte ha lasciato sconcertati amici e parenti, mentre le autorità indagano sulle circostanze del decesso.

La notizia ha raggiunto Olginate soltanto nella giornata di ieri, venerdì 20 febbraio, quando i necrologi sono stati affissi nelle bacheche del paese alle porte di Lecco: Glauco Donadoni, 54 anni, ingegnere chimico con origini proprio in questo comune del Lario, è morto nella tarda serata di giovedì 12 febbraio a Villa di Panicale, piccola borgata di montagna nel comune di Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora tutte da chiarire, è al centro di un'inchiesta aperta dalla Procura di Massa. A lanciare l'allarme sono stati due residenti di Villa di Panicale, insospettiti da urla provenienti dall'abitazione in cui il professionista lombardo viveva insieme alla moglie da qualche anno.