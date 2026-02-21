Infortunio Lautaro aumenta la speranza in casa Inter? La notizia dall’Argentina sui tempi di recupero

Lautaro Martinez si è infortunato durante una partita amichevole, ma nuove informazioni dall’Argentina indicano che potrebbe tornare in campo prima del previsto. I medici hanno riferito che il suo recupero procede più rapidamente del previsto e che potrebbe riprendere gli allenamenti già tra due settimane. Questa notizia dà speranza ai tifosi dell’Inter, che aspettano con ansia il rientro del loro attaccante chiave. La società monitorerà attentamente l’evoluzione del suo stato di salute.

Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Bastoni Inter, quante richieste dall’estero! Il club alza il muro: delineata la strategia per il rinnovo De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d’improvviso.» Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. La strategia di Tare Grosso post Sassuolo Verona: «Siamo ad un livello altissimo! Pinamonti può fare ancora tanto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Lautaro, piccolo sospiro di sollievo per l’Inter: cosa filtra sui tempi di recupero. Per Zielinski, invece…Lautaro Martinez si è infortunato al polpaccio durante l’allenamento, un incidente che ha preoccupato l’Inter.

Infortunio Calhanoglu, ansia in casa Inter: gli aggiornamenti sui tempi di recuperoHakan Calhanoglu si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, e questa situazione preoccupa i tifosi nerazzurri.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.