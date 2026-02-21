Infortunio Lautaro aumenta la speranza in casa Inter? La notizia dall’Argentina sui tempi di recupero
Lautaro Martinez si è infortunato durante una partita amichevole, ma nuove informazioni dall’Argentina indicano che potrebbe tornare in campo prima del previsto. I medici hanno riferito che il suo recupero procede più rapidamente del previsto e che potrebbe riprendere gli allenamenti già tra due settimane. Questa notizia dà speranza ai tifosi dell’Inter, che aspettano con ansia il rientro del loro attaccante chiave. La società monitorerà attentamente l’evoluzione del suo stato di salute.
Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Bastoni Inter, quante richieste dall’estero! Il club alza il muro: delineata la strategia per il rinnovo De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d’improvviso.» Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. La strategia di Tare Grosso post Sassuolo Verona: «Siamo ad un livello altissimo! Pinamonti può fare ancora tanto.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Infortunio Lautaro, piccolo sospiro di sollievo per l’Inter: cosa filtra sui tempi di recupero. Per Zielinski, invece…Lautaro Martinez si è infortunato al polpaccio durante l’allenamento, un incidente che ha preoccupato l’Inter.
Infortunio Calhanoglu, ansia in casa Inter: gli aggiornamenti sui tempi di recuperoHakan Calhanoglu si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, e questa situazione preoccupa i tifosi nerazzurri.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Infortunio Lautaro, il comunicato dell'Inter: i tempi di recupero; Inter, Chivu: Credo che abbiamo perso Lautaro. L'infortunio sembra serio e starà fuori per un pò...; Infortunio Lautaro, aumenta la speranza in casa Inter? La notizia dall'Argentina sui tempi di recupero; Inter, notte fonda in Norvegia: il Bodo passa 3-1 e Chivu perde Lautaro.
Infortunio Lautaro, cosa si è fatto e tempi di recuperoLautaro Martinez non sarà disponibile per la trasferta di Lecce. L'attaccante argentino, sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali all'Istituto ... lapresse.it
Inter, infortunio Lautaro: ecco quando tornerà, corsa contro il tempo per il derby scudetto col MilanL'Inter comunica la diagnosi dell'infortunio di Lautaro, il Toro non ha lesioni ma il recupero rischia di tenerlo fuori dal derby scudetto con il Milan ... sport.virgilio.it
UN'ALTRA PESSIMA NOTIZIA PER CHIVU PEGGIO dell'Infortunio di Lautaro! - facebook.com facebook
Infortunio #Lautaro Come sta l'argentino x.com