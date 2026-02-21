Infermiere muore a 32 anni Addio a Federico Bonacchi

Federico Bonacchi, un infermiere di 32 anni, è deceduto improvvisamente durante un turno di lavoro. Era conosciuto per la sua disponibilità e il sorriso sempre pronto, e si dedicava con passione all'assistenza dei pazienti in ambulanza. La sua morte ha sorpreso colleghi e amici, che ricordano il suo impegno e la sua determinazione nel aiutare chi aveva bisogno. La notizia si è diffusa rapidamente tra chi lo conosceva.

© Lanazione.it - Infermiere muore a 32 anni. Addio a Federico Bonacchi

Un ragazzo allegro, affidabile e profondamente motivato nel ruolo di soccorritore. Aveva scelto di studiare da infermiere, perché per lui soccorrere le persone era una vocazione oltre che una professione da intraprendere. È così che colleghi e amici parlano di Federico Bonacchi, il trentaduenne che è stato trovato senza vita nella propria abitazione di Quarrata giovedì. La notizia di una morte così prematura e improvvisa da ieri sta rimbalzando in Rete tra le province. Federico amava il suo lavoro di infermiere e da quattro anni era in servizio nel sistema di emergenza territoriale del 118 afferente alla centrale operativa di Pistoia ed Empoli.🔗 Leggi su Lanazione.it Malore fatale per Federico. Infermiere muore a 32 anni, il corpo senza vita trovato in casa dalla mammaFederico Bonacchi, infermiere di 32 anni, è morto improvvisamente a causa di un malore, trovato senza vita nella sua casa da sua madre. Muore storico infermiere del Cardarelli: addio a Ciro PellicciaÈ scomparso Ciro Pelliccia, storico infermiere dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Malore fatale per Federico. Infermiere muore a 32 anni, il corpo senza vita trovato in casa dalla mamma; Dice a domani dopo il turno al 118: Federico muore nel sonno a 32 anni; Muore infermiere di 32 anni del 118, a scoprire il decesso i familiari; Infermiere muore a 32 anni. Addio a Federico Bonacchi. Malore fatale per Federico. Infermiere muore a 32 anni, il corpo senza vita trovato in casa dalla mammaBonacchi lavorava al 118 della provincia di Pistoia. È stato trovato dalla mamma. La salma è stata trasferita a Prato. Sconvolti anche i volontari e gli amici ... msn.com Pistoia, infermiere del 118 trovato morto a 32 anniFederico Bonacchi, infermiere del 118 di Pistoia, trovato morto a 32 anni nella sua abitazione a Quarrata. Cordoglio nel mondo dell’emergenza territoriale. nurse24.it Infermiere del 118, 32 anni, impegnato nella formazione e nelle competenze avanzate per l’emergenza territoriale. La scomparsa di Federico Bonacchi colpisce profondamente colleghi e sistema sanitario, ricordando il valore umano e professionale degli infer - facebook.com facebook