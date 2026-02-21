indossa le cuffie non sente il treno travolto e ucciso a 17 anni

Un ragazzo di 17 anni di Campobello di Mazara si trovava sui binari quando è stato investito da un treno. Secondo le prime ricostruzioni, indossava le cuffie e non si è accorto dell’arrivo del convoglio. La tragedia è avvenuta ieri mattina in una zona poco illuminata di contrada San Nicola, vicino a un vecchio deposito. La vittima stava attraversando i binari quando il treno lo ha travolto.

Un ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, è morto ieri mattina dopo essere stato investito da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all’altezza di contrada San Nicola. Secondo la ricostruzione delineata dalla Polfer, il giovane, di origine tunisina stava camminando vicino ai binari e non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano, perché stava ascoltando la musica ad alto volume, indossando le cuffie. L’impatto è stato fatale. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma purtroppo per il diciassettenne non c’era più nulla da fare: il minorenne è deceduto sul colpo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Indossa le cuffie e non sente il treno arrivare: 17enne investito e ucciso nel TrapaneseUn ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso questa mattina a Campobello di Mazara, in Sicilia.

Trapani, ascolta musica con le cuffie e non sente l’arrivo del treno: muore a 17 anniUn ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Trapani dopo essere stato investito da un treno sulla linea Trapani-Castelvetrano.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.