India | Supercomputer AI da 8 exaflop ricerca e dati al sicuro

L'India ha annunciato la realizzazione di un supercomputer AI da 8 exaflop, un passo importante per la ricerca e la gestione dei dati. La collaborazione tra il gruppo tecnologico G42 di Abu Dhabi e l’azienda statunitense Cerebras ha portato a questo progetto innovativo. Durante l’India AI Impact Summit di New Delhi, è stato mostrato il nuovo sistema, che promette di accelerare le analisi e la protezione delle informazioni sensibili. Il supercomputer sarà operativo entro la fine dell’anno.

L'India compie un salto quantico nell'era dell'intelligenza artificiale. Una collaborazione tra G42, un gruppo tecnologico con sede ad Abu Dhabi, e Cerebras, azienda statunitense specializzata in hardware per AI ad alte prestazioni, porterà alla creazione di un supercomputer da 8 exaflop nel Paese, presentato all'India AI Impact Summit di New Delhi. L'iniziativa, che vede coinvolti anche la Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) e il Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), mira a rafforzare l'infrastruttura nazionale per la ricerca, le imprese e la pubblica amministrazione, garantendo al contempo la sovranità dei dati.