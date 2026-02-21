’Incubus’ la storia di Carrà

Marcello Carrà ha scritto il libro ‘Incubus’, che sarà presentato oggi alle 17 alla MLB Gallery di Ferrara. L’evento si svolge durante la mostra collettiva ‘Grafemi’, dove l’artista espone le sue opere. La pubblicazione, in uscita a gennaio 2025 con La nave di Teseo, affronta temi misteriosi e inquietanti legati alla sua ricerca artistica. La presentazione coinvolgerà anche alcuni critici e appassionati di arte contemporanea.

FERRARA Un evento particolare alla MLB Gallery: oggi alle 17 si terrà la presentazione del libro ' Incubus ' ( La nave di Teseo, 2025) di Marcello Carrà, artista che attualmente sta esponendo in galleria nella collettiva 'Grafemi'. L'autore ne parlerà insieme a Maria Livia Brunelli, cercando di dipanare i numerosi simbolismi contenuti all'interno del nutrito apparato grafico che correda il testo. Incubus infatti è un libro che si distingue: nello stile di composizione, nel dialogo tra immagine e racconto, nel susseguirsi dei disegni come un'autentica esposizione d'arte, nell'aspetto quasi cinematografico del ritmo delle illustrazioni.