Incrocio killer ancora un pedone investito | un anno e mezzo fa lì era morto un uomo

Un pedone è stato investito di nuovo all’incrocio considerato pericoloso dai residenti, che lo definiscono come un’autostrada. Un anno e mezzo fa, un uomo aveva perso la vita in quel punto. Nonostante i limiti di velocità e i nuovi dissuasori installati, le auto continuano a sfrecciare a grande velocità. La zona resta a rischio, e i residenti chiedono interventi più efficaci per fermare le auto e tutelare i passanti.

La strada scambiata per circuito, segnalazioni e illuminazioni che andrebbero potenziate. I problemi della strada e le richieste di intervento da parte di chi in quella via vive e lavora Per i residenti non è una strada, ma un'autostrada. Malgrado i limiti, malgrado il recente posizionamento di alcuni dissuasori di velocità. Malgrado gli interventi dell'amministrazione comunale e gli inviti a togliere il piede dall'acceleratore a Monza la via Buonarroti resta pericolosa. Ma c'è soprattutto un punto che è particolarmente rischioso: il civico 101, all'altezza dell'incrocio con via Bernini e via Masaccio.

Investito da un Tir, l’assicurazione del mezzo era scaduta. Gli inquirenti: “Il pedone non era sulle strisce”. Si indaga per omicidio stradaleUn tragico incidente a Sampierdarena si è concluso con la perdita di una vita.

