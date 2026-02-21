Incomprensione a lieto fine | Saldato il conto come da accordi telefonici

Un pagamento errato ha causato un malinteso tra un cliente e un'azienda, ma la situazione si è chiarita rapidamente. Dopo aver scoperto l’errore, il cliente ha regolarizzato il conto, seguendo le istruzioni date telefonicamente. La confusione ha coinvolto un importo di diverse centinaia di euro e ha richiesto qualche giorno per essere risolta. Alla fine, tutto è stato sistemato senza ulteriori complicazioni. La vicenda si è conclusa con un saldo regolare.

Una serie di incomprensioni ha generato un malinteso, risoltosi comunque nel migliore dei modi. Alla redazione di www.ternitoday.it è arrivata la replica dei ragazzi che hanno pranzato, il giorno di San Valentino, alla Tenuta Filippi. Avevamo riportato il post nei giorni scorsi e, pertanto, per questione di correttezza, era doveroso riportare la versione dell’altra parte interessata. Il racconto: “Nella stanza dove stavamo pranzando si è verificata una criticità di natura logistica. Poiché mia moglie è in stato interessante e ho pensato alla sua esclusiva tutela, ci siamo allontanati per evitare complicazioni.🔗 Leggi su Ternitoday.it

