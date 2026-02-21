Incidenti in Statale 36 e a Robbiate nella notte | soccorsi all' opera

Un incidente ha coinvolto diversi veicoli nella notte sulla Statale 36 tra Nibionno e l’ingresso per la SS 342 Bergamo-Como, provocando traffico rallentato. A Robbiate, una vettura si è ribaltata lungo la strada principale, costringendo i soccorritori a intervenire rapidamente. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area per le operazioni di soccorso e ricostruzione. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e le ambulanze, mentre si cerca di chiarire le cause dello scontro.

Schianto nella notte lungo la Statale 36. L'ennesimo incidente sulla SS36 si è verificato questa volta nel tratto tra Nibionno e l'allacciamento con la SS 342 Bergamo-Como. Era da poco passata l'1.30 di sabato 21 febbraio quando una vettura è uscita di strada andando a ribaltarsi. Stando alle prime informazioni a disposizione, il veicolo in questione avrebbe fatto tutto da solo. I soccorsi sono scattati in codice giallo (media gravità) per prestare aiuto al ragazzo di 20 anni che si trovava alla guida ed è così rimasto ferito nell'impatto. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza allertando inoltre polizia stradale e vigili del fuoco.🔗 Leggi su Leccotoday.it

